Алиссон забросил мяч на чердак и отпраздновал в стиле Роналду

Голкипер английского Ливерпуля и сборной Бразилии Алиссон Бекер продемонстрировал впечатляющие навыки ввода мяча в игру.
Соответствующее видео 27-летний футболист опубликовал в соцсети Instagram.
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На нем Алиссон бросает издалека мяч и попадает в окно на крыше дома. Удачный бросок бразильский голкипер отпраздновал в стиле форварда Ювентуса Криштиану Роналду.
— Эффект карантина, — подписал видео Бекер.
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Напомним, чемпионат Англии приостановили до 30 апреля. Для получения чемпионства АПЛ мерсисайдцам осталось взять шесть очков.