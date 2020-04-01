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Факты / Спорт

Алиссон забросил мяч на чердак и отпраздновал в стиле Роналду

Голкипер английского Ливерпуля и сборной Бразилии Алиссон Бекер продемонстрировал впечатляющие навыки ввода мяча в игру.

Соответствующее видео 27-летний футболист опубликовал в соцсети Instagram.

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На нем Алиссон бросает издалека мяч и попадает в окно на крыше дома. Удачный бросок бразильский голкипер отпраздновал в стиле форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

— Эффект карантина, — подписал видео Бекер.

 

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Допис, поширений Alisson Becker (@alissonbecker)

Напомним, чемпионат Англии приостановили до 30 апреля. Для получения чемпионства АПЛ мерсисайдцам осталось взять шесть очков.

Фото: Dreamstime

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