В Реале не верят, что сезон доиграют. Зидан уже думает о следующем розыгрыше

Реал Мадрид не верит, что текущий сезон-2019/20, который прервали на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, смогут доиграть.

В клубе считают, что футбола не будет, пока врачи и ученые не найдут вакцину от коронавируса или другого эффективного средства против болезни.

Читайте: Список Месси: 15 молодых футболистов, которые в будущем станут звездами

Сливочные также настроены на возвращение к групповым тренировкам, а главный тренер Зинедин Зидан уже строит планы на следующий сезон.

Тем не менее известно, что руководство испанской Ла Лиги рассчитывает завершить чемпионат-2019/20.

Отметим, что в ФК Реал нет случаев заражения коронавирусом, но из-за подтвержденного диагноза у одного из баскетболистов клуба все спортсмены ушли на карантин.

Напомним, из-за коронавируса трансферная стоимость футболистов снизится на 28%.