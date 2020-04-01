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Факты / Спорт

Viva Stalin: Усик влип в очередной скандал

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик опять попал в скандальную ситуацию.

В паблике на Facebook опубликовали архивное фото боксера со времен его выступлений за команду Украинские атаманы.

Читайте: Усик: Зовите меня Александр. Это по-русски. Олександр — это по-украински

На снимке Усик вместе с друзьями позирует на фоне надписи Viva Stalin, а также изображения серпа и молота на стене.

Viva Stalin: Усик влип в очередной скандал

Меньше чем за сутки публикация собрала почти 700 комментариев, которые в основном негативного характера.

Ранее в скандал попал другой украинский боксер Василий Ломаченко, опубликовал видео с российским спецназом.

Фото: Dreamstime

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