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Факты / Спорт

Форвард Тоттенхэма пройдет военные сборы во время паузы в АПЛ

Форвард лондонского Тоттенхэм Хотспур и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин пройдет четырехнедельные сборы в армии Южной Кореи во время перерыва в английской Премьер-лиге, которая возникла из-за пандемии коронавируса.

Ранее 27-летнему футболисту удалось избежать обязательной 21-месячной военной службы в армии своей страны после того, как он помог сборной Южной Кореи одержать победу на Азиатских играх в 2018 году.

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Однако это не освобождает его от обязательного четырехнедельного военного сбора.

29 марта руководство шпор позволило Сону отправиться в Южную Корею по личным причинам. Кореец продолжающий восстанавливаться от травмы руки, которую получил в феврале.

Напомним, все футбольные соревнования в Англии приостановили до 30 апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Источник: The Sun

Фото: Dreamstime

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