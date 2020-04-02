Легендарный защитник мадридского Реала Гойо Бенито умер в возрасте 73 лет.

О причинах смерти Бенито не сообщается. Однако Реал отметил, что поддерживал Гойо последние десять лет во время его борьбы с болезнью.

— Реал Мадрид выражает свои соболезнования жене Пауле, детям Патриции и Рубену, всей семье и близким. Эти сочувствие также высказываются от имени мадридистов со всего мира, — говорится в сообщении Реала.

Читайте: Из-за коронавируса скончался бывший президент Марселя Диуф

За галактикос Гойо Бенито выступал с 1969 по 1982 год и сыграл 420 официальных матчей. В структуру Реала Бенито попал в 16-летнем возрасте. Выразительной чертой экс-защитника были его пышные усы.

Seguimos recibiendo noticias tristes a nivel nacional y global. Hoy nos deja también una persona increíble y un madridista de corazón y raza. D. E. P Goyo Benito. Mi pésame a su familia y amigos. pic.twitter.com/ktvpC01xKs — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 2, 2020

Вместе с Реалом он выиграл 11 титулов — шесть титулов чемпиона Испании и еще пять Кубка Испании.

Ранее Реал Мадрид сообщил, что от коронавирусной инфекции скончался бывший президент клуба Лоренсо Санс.

Фото: Real Madrid