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Факты / Спорт

Умер легендарный футболист Реала Гойо Бенито

Легендарный защитник мадридского Реала Гойо Бенито умер в возрасте 73 лет.

О причинах смерти Бенито не сообщается. Однако Реал отметил, что поддерживал Гойо последние десять лет во время его борьбы с болезнью.

— Реал Мадрид выражает свои соболезнования жене Пауле, детям Патриции и Рубену, всей семье и близким. Эти сочувствие также высказываются от имени мадридистов со всего мира, — говорится в сообщении Реала.

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За галактикос Гойо Бенито выступал с 1969 по 1982 год и сыграл 420 официальных матчей. В структуру Реала Бенито попал в 16-летнем возрасте. Выразительной чертой экс-защитника были его пышные усы.

Вместе с Реалом он выиграл 11 титулов — шесть титулов чемпиона Испании и еще пять Кубка Испании.

Ранее Реал Мадрид сообщил, что от коронавирусной инфекции скончался бывший президент клуба Лоренсо Санс.

Фото: Real Madrid

Источник: FC Real Madrid

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