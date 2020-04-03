PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Немецкий Шальке вернулся к тренировкам на поле

Футболисты гельзенкирхенского Шальке, которые находились две недели на карантине из-за пандемии коронавируса, вернулись к тренировкам на поле.

Команда собралась на базе в Гельзенкирхене и провела занятие в бесконтактном режиме.

Читайте: Это слишком рано: Трент рассмешил Клоппа во время утренней сессии по йоге

Футболистов разделили на пары, каждая из которых придерживалась дистанции.

Напомним, клубы Бундеслиги отложили возобновления чемпионата до 30 апреля, однако с большой вероятности это решение могут продлить.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка