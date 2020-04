Немецкий Шальке вернулся к тренировкам на поле

Футболисты гельзенкирхенского Шальке, которые находились две недели на карантине из-за пандемии коронавируса, вернулись к тренировкам на поле.

Команда собралась на базе в Гельзенкирхене и провела занятие в бесконтактном режиме.

Читайте: Это слишком рано: Трент рассмешил Клоппа во время утренней сессии по йоге

Футболистов разделили на пары, каждая из которых придерживалась дистанции.

Schalke players return to training while maintaining social distancing in pairs pic.twitter.com/dYdGjN0M4b

— B/R Football (@brfootball) April 2, 2020