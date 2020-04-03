Зинченко проиграл в полуфинале ЧЕ по FIFA 20 среди профессиональных футболистов

Во время карантина профессиональные футболисты устроили чемпионат Европы по футболу в футбольном симуляторе FIFA 20.

Хавбек Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко дошел до полуфинала, однако не смог обыграть португальца Диогу Жоту, который выступает за Вулверхэмптон.

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В полуфинале Зинченко в трех матчах уступил 23-летнему форварду волков со счетом 3:3, 0:4, 2:4.

Интересно, что Зинченко в FIFA играл за каталонскую Барселону, а не за Манчестер Сити, футболистом которой он является. А вот Жота, который на самом деле играет за волков, в игре выбрал Манчестер Сити.

Во втором полуфинальном противостоянии 3 апреля встретятся Мунас Даббур (сборная Израиля/испанская Севилья) и Бернд Лено (сборная Германии/лондонский Арсенал).

Напомним, УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу-2020 на следующий год.