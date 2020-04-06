Футболиста сборной Сербии и аравийского клуба Аль-Иттихад Александара Прийовича арестовали 3 апреля в Белграде за нарушение комендантского часа.

Прийович вместе с друзьями находился в ресторане одного из отелей города после 17:00. Полиция всех задержали и доставила в прокуратуру. Форварда обвинили в невыполнении норм охраны здоровья во время эпидемии.

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Александар Прийович признал свою вину и проведет три месяца под домашним арестом.

В нынешнем сезоне Прийович отыграл 12 матчей за Аль-Иттихад, забив один гол и сделав три результативные передачи.

Отметим, что сербское правительство ввело комендантский час с 17:00 до 5:00 в будние дни и с 13:00 субботы до 5:00 понедельника в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Источник: Kurir

Фото: Aleksandar Prijovic