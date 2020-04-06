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Факты / Спорт

Врач Реймса покончил жизнь самоубийством из-коронавируса

Врач французского футбольного клуба Реймс Бернар Гонсалес покончил с собой.

Ранее мужчина сдал положительный тест на Covid-19.

Гонсалесу, который работал с главной командой ФК Реймс, было 60 лет. Специалист находился на карантине у себя дома вместе с женой, у которой также диагностировали коронавирус.

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Сообщается, что Гонсалес объяснил свой поступок в предсмертной записке, однако мэр Реймса Арно Робине, который рассказал СМИ о смерти медика, отказался раскрыть ее содержание.

Французский Реймс является шестикратным чемпионом Лиги 1. На момент остановки чемпионата Франции было сыграно 38 туров, по итогам которых Реймс занимает восьмую строчку.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что УЕФА может отменить матч за Суперкубок в 2020 году.

Источник: Le Parisien

Фото: Getty Images

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