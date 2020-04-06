Врач Реймса покончил жизнь самоубийством из-коронавируса

Врач французского футбольного клуба Реймс Бернар Гонсалес покончил с собой.

Ранее мужчина сдал положительный тест на Covid-19.

Гонсалесу, который работал с главной командой ФК Реймс, было 60 лет. Специалист находился на карантине у себя дома вместе с женой, у которой также диагностировали коронавирус.

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Сообщается, что Гонсалес объяснил свой поступок в предсмертной записке, однако мэр Реймса Арно Робине, который рассказал СМИ о смерти медика, отказался раскрыть ее содержание.

Французский Реймс является шестикратным чемпионом Лиги 1. На момент остановки чемпионата Франции было сыграно 38 туров, по итогам которых Реймс занимает восьмую строчку.

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Источник: Le Parisien