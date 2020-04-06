Факты ICTV подготовили подборку фильмов о спорте, мотивации и силе воли человека, посвятившего свою жизнь достижению новых целей и высот — это именно то, что нужно для правильного спортивного настроения.

Бешеный бык

1980, США

Режиссер: Мартин Скорсезе

История об американском боксере итальянского происхождения, основанная на воспоминаниях известного бойца Джейка Ламотта. Весь фильм построен на том, что главный герой портит себе жизнь своим неугомонным и крутым нравом, отпугивая от себя даже самых близких людей.

Роберт Де Ниро справился с ролью на отлично, за что и получил заслуженный Оскар.

Хулиганы Зеленой улицы

2005, США

Режиссер: Лекси Александр

Лента режиссера Лекси Александр Хулиганы Зеленой улицы с Элайджой Вудом и Чарли Ханнемом уже давно стала культовой. Фильм рассказывает об американском студента Мэтте Бакнере, которого только что отчислили из университета.

Он прилетает в Англию к своей сестре, чтобы познакомиться с ее мужем — Питом. С этого момента он погружается в атмосферу постоянных драк между фанатами, футбольных матчей, выездов и вечерних посиделок в пабах. Американец сначала не понимает, за какую черту готовы перейти британские фанаты в своей одержимости, но день за днем ​​он учится этому.

Малышка на миллион

2004, США

Режиссер: Клинт Иствуд

После своего выхода лента собрала четыре Оскара и два Золотых глобуса.

Режиссер Клинт Иствуд снял хорошую спортивную драму и сам сыграл в ней одну из главных ролей. Его персонаж — опытный тренер по боксу — несмотря на все свои принципы, берется тренировать талантливую девушку. Женский бокс вообще вещь очень жесткая. И доказательство тому — печальный финал.

Сенна

2010, Великобритания, Франция

Режиссер: Азиф Кападия

Сенна — британский документальный фильм, который рассказывает о жизни и гибели автогонщика Айртона Сенны. В фильме значительное внимание уделяется его спортивной карьере в Формуле-1, начиная с его дебюта на Гран-при Бразилии 1984 года и заканчивая его гибелью в аварии на Гран-при Сан-Марино 1994 года, а также соперничеству с Аленом Простом.

Лента считается одной из лучших среди документальных о спорте, которые были отсняты за последние годы.

Боец

2010, США

Режиссер: Дэвид О. Расселл

Настоящая история боксера ирландского происхождения Микки Уорда о его непростом пути к званию чемпиона мира. Восхождение Уорда было похоже на восхождение легендарного Рокки. Брат боксера, пережив ряд трудностей, стал личным тренером Уорда.

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Возможно, главное преимущество Бойца — его поистине выдающийся кастинг: Кристиан Бэйл и Мелисса Лео выиграли по Оскару, но проходных ролей в фильме нет совсем.

Невидимая сторона

2009, США

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

Фильм основан на реальных событиях. Майкл Оэр, молодой афроамериканец, в очередной раз лишается жилья, и его берет под свою опеку обеспеченная семья, членом которой он впоследствии становится. Майкл обладает огромным ростом и титанической силой и начинает играть за школьную команду в американский футбол. Успехи в спорте и учебе позволяют ему получить стипендию спортсмена и поступить на бюджетное отделение в Университет Миссисипи.

За роль богатой женщины, которая берет под свое крыло парня из неблагополучной семьи Сандра Буллок получила Оскар.

Человек, который изменил все

2011, США

Режиссер: Беннетт Миллер

Фильм снят по одноименной книге Майкла M. Льюиса. Главные роли в картине исполнили Брэд Питт, Джона Хилл и Филип Сеймур Хоффман.

Главный герой фильма — генеральный менеджер бейсбольной команды Окленд Атлетикс — Билли Бин. Его цель — создать конкурентоспособную команду, несмотря на отсутствие больших финансовых возможностей. Заручившись помощью своего нового ассистента, Бин пытается собрать состав, основываясь только на статистической информации об игроках.

Юнайтед

2011, Великобритания

Режиссер: Джеймс Стронг

В 1958 году мир всколыхнула страшная новость: в авиакатастрофе в Германии погибли члены легендарной футбольной команды Манчестер Юнайтед. Им пророчили фантастическое будущее, но все перечеркнула авиакатастрофа, произошедшая в аэропорту Мюнхена.

Режиссер Джеймс Стронг не указывает нам документально всех подробностей самой катастрофы, а рассказывает историю о том, как по крупицам возрождался сейчас большой футбольный клуб. Юнайтед — это не просто фильм о футболе, это фильм о духе, который не сломать.

Крученый мяч

2012, США

Режиссер: Роберт Лоренц

Спортивная драма режиссера Роберта Лоренца. Главные роли в картине исполнили Клинт Иствуд, Эми Адамс и Джастин Тимберлейк.

Кинокартина рассказывает о старом бейсбольном скауте Гасе Лобеле, который теряет зрение и его дочь Микки, которая семь лет без выходных работает в юридической фирме, где надеется стать партнером. Со своей дочерью Гас отправляется в путешествие, чтобы найти перспективного молодого игрока в Северной Каролине для клуба Атланта Брэйвс.

Гонка

2013, США, Германия, Великобритания

Режиссер: Рон Говард

События фильма основаны на реальных и разворачиваются в течение шести лет. Два молодых гонщика из низшей лиги Джеймс Хант и Ники Лауда впервые встречаются на трассе. С этого момента они живут тем, что садясь за свои болиды, стремятся обогнать друг друга, а в конце подняться на вершину пьедестала победителей Формулы-1, и с чувством гордости облиться шампанским.

Главные роли в картине исполнили Крис Хемсворт и Даниэль Брюль.

Фото: IMDb.