PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Экс-футболист Динамо Алиев, называвший коронавирус фейком, заболел

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев, который ранее называл вирус Covid-19 выдумкой, пожаловался на симптомы болезни после прогулки по Киеву.

Об этом спортсмен рассказал лично в соцсети Instagram и попросил совета у своих подписчиков.

— Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5, измерял уже трижды. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простудился или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую?, — сказал 35-летний Алиев.

Читайте: Игрок NBA Руди Гобер потрогал все микрофоны на конференции и заболел коронавирусом

Интересно, что 19 марта Александр Алиев назвал коронавирус выдумкой, а 22 марта признался, что выбросил свою маску в урну.

Напомним, футболиста сборной Сербии Александара Прийовича арестовали за нарушение комендантского часа.

Фото: ФК Мелиоратор

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка