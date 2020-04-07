Экс-футболист Динамо Алиев, называвший коронавирус фейком, заболел

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев, который ранее называл вирус Covid-19 выдумкой, пожаловался на симптомы болезни после прогулки по Киеву.

Об этом спортсмен рассказал лично в соцсети Instagram и попросил совета у своих подписчиков.

— Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5, измерял уже трижды. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простудился или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую?, — сказал 35-летний Алиев.

Читайте: Игрок NBA Руди Гобер потрогал все микрофоны на конференции и заболел коронавирусом

Интересно, что 19 марта Александр Алиев назвал коронавирус выдумкой, а 22 марта признался, что выбросил свою маску в урну.

Напомним, футболиста сборной Сербии Александара Прийовича арестовали за нарушение комендантского часа.

Фото: ФК Мелиоратор