PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Одноклубник Зинченко погубил карьеру в сборной из-за проституток на карантине

Защитник сборной Англии и Манчестер Сити Кайл Уолкер больше не сыграет за сборную Англии.

Недавно Волкер попал в скандальную ситуацию, устроив секс-вечеринку с двумя проститутками в арендованных апартаментах.

На следующий день футболист обратился к своим подписчиков в соцсетях, призвав соблюдать режим самоизоляции и держать дистанцию ​​от других людей.

Читайте: Pornhub вместо мультиков: футболист АПЛ спалился на просмотре сайта для взрослых

После огласки в СМИ о вечеринке с проститутками Волкер извинился, но даже раскаяние не уберегло его от последствий.

Таким поведением Уолкер поставил крест на своей карьере в сборной. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался недоволен инцидентом с Кайлом и больше никогда не собирается вызывать его в команду. На счету англичанина 48 матчей за сборную.

Также ожидается, что горожане оштрафуют Кайла на крупную сумму.

Напомним, футболиста сборной Сербии Александара Прийовича арестовали 3 апреля в Белграде за нарушение комендантского часа. Теперь спортсмен проведет три месяца под домашним арестом.

Источник: Daily Star

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка