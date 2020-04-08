Формула-1 покажет Гран-при Европы 1997 года — гонку за титул Шумахера и Вильнева

Пресс-служба Формулы-1 анонсировала бесплатный показ заключительной гонки сезона-1997 — Гран-при Европы, в которой Михаэль Шумахер и Жак Вильнев боролись за титул чемпиона мира.

Перед этапом в Хересе Шумахер на Ferrari опережал Вильнева на Williams лишь на одно очко.

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Эта гонка также была знаковой для Renault, ведь она стала для них последней в Формуле-1 в качестве поставщика моторов до возвращения в 2001 году.

Гонка Гран-при Европы 1997 была выбрана по итогам голосования болельщиков.

Ее покажут сегодня, 8 апреля, в 20:00 по киевскому времени. Запись легендарной гонки можно посмотреть на официальном сайте Формулы-1, YouТube-канале и на странице в Facebook.

Ранее Формулы-1 уже показывала классические Гран-при на своем канале — гонку в Австралии 1986 и этап в Монако сезона 1996.

Напомним, организаторы девятого этапа Формулы-1 Гран-при Канады объявили о том, что вынуждены перенести гонку из-за пандемии коронавируса.