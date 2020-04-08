Технический директор Милана Паоло Мальдини и его сын Даниэль выздоровели после заражения вирусом Covid-19.
21 марта стало известно, что экс-капитан Милана и сборной Италии, а также 18-летний нападающий россонери заразились коронавирусом. С тех пор они находились на карантине.
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Итальянское издание Calciomercato утверждает, что Паоло Мальдини сдал повторный тест, который показал отрицательный результат. Также по информации источника, он уже вернулся к своим обязанностям.
#Milan: Daniel e Paolo Maldini sono guariti dal #coronavirus #Covid_19 #COVID19 #COVID19Italia #Covid_19italia https://t.co/2ARcH3onNF pic.twitter.com/sLKgIqufsJ
— calciomercato.com (@cmdotcom) April 8, 2020
Вскоре он вместе с коллегами должен обсудить план снижения зарплат в клубе.
По последним данным, в Италии зафиксировано 135 586 случаев заболевания Covid-19, побороть болезнь смогли 24 392 человека.
Напомним, итальянская Серия A может сыграть 124 матча за 45 дней в Риме.
Источник: Calciomercato