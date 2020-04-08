Технический директор Милана Паоло Мальдини и его сын Даниэль выздоровели после заражения вирусом Covid-19.

21 марта стало известно, что экс-капитан Милана и сборной Италии, а также 18-летний нападающий россонери заразились коронавирусом. С тех пор они находились на карантине.

Читайте: Экс-футболист Динамо Алиев, называвший коронавирус фейком, заболел

Итальянское издание Calciomercato утверждает, что Паоло Мальдини сдал повторный тест, который показал отрицательный результат. Также по информации источника, он уже вернулся к своим обязанностям.

Вскоре он вместе с коллегами должен обсудить план снижения зарплат в клубе.

По последним данным, в Италии зафиксировано 135 586 случаев заболевания Covid-19, побороть болезнь смогли 24 392 человека.

Напомним, итальянская Серия A может сыграть 124 матча за 45 дней в Риме.

Источник: Calciomercato