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Факты / Спорт

Легенда Милана Мальдини и его сын вылечились от коронавируса

Технический директор Милана Паоло Мальдини и его сын Даниэль выздоровели после заражения вирусом Covid-19.

21 марта стало известно, что экс-капитан Милана и сборной Италии, а также 18-летний нападающий россонери заразились коронавирусом. С тех пор они находились на карантине.

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Итальянское издание Calciomercato утверждает, что Паоло Мальдини сдал повторный тест, который показал отрицательный результат. Также по информации источника, он уже вернулся к своим обязанностям.

Вскоре он вместе с коллегами должен обсудить план снижения зарплат в клубе.

По последним данным, в Италии зафиксировано 135 586 случаев заболевания Covid-19, побороть болезнь смогли 24 392 человека.

Напомним, итальянская Серия A может сыграть 124 матча за 45 дней в Риме.

Источник: Calciomercato

Фото: Dreamstime

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