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Факты / Спорт

Роналдиньо выпустили из тюрьмы в Парагвае

Бывшего футболиста Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто де Ассиса Морейру выпустили из тюрьмы в Парагвае под залог в размере $1,6 млн.

В парагвайскую тюрьму Роналдиньо с братом попали из-за того, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона.

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5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобожден из-под стражи. Однако через несколько часов Роналдиньо снова арестовали по запросу генпрокуратуры.

Таким образом, братья вышли из тюрьмы через 33 дня и теперь будут находиться под домашним арестом в гостинице в Асунсьоне.

Источник: Football Espana

Фото: Dreamstime

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