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Факты / Спорт

Зинченко, Коноплянка и другие футболисты призвали обязательно мыть руки

Футболисты сборной Украины и киевского Динамо записали специальный видеоролик, в котором подчеркнули важность мытья рук.

В ролике приняли участие Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Артем Кравец, Николай Морозюк, Виталий Буяльский, Максим Коваль, Сергей Рыбалка, Николай Шапаренко, Артем Милевский, Александр Нойок и Беньямин Вербич.

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В видеоролике футболисты и их жены передают друг другу средство для мытья рук под музыкальное сопровождение.

— Оставайтесь дома, не подвергайте риску ваших родных и близких! Мойте руки и будьте осторожны — это не шутки, — подписал видео Артем Кравец.

 

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Допис, поширений Artem Kravets (@kravets89)

Ранее футболисты мадридского Реала, каталонской Барселоны, английского Ливерпуля и киевского Динамо призвали всех болельщиков и граждан оставаться дома.

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