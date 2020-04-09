Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах

Ассоциация отельеров испанского города Тенерифе предложила Федерации футбола Испании и руководству Ла Лиги доиграть чемпионат страны по футболу на Канарских островах.

Идею с проведением матчей на Канарах, где базируются клубы Сегунды Тенерифе и Лас-Пальмас, отельеры обосновывают тем, что острова находятся в изоляции от материковой Испании.

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Поскольку Тенерифе является популярным туристическим курортом, то там построено огромное количество отелей, в которых можно разместить персонал 42 клубов Ла Лиги и Сегунды.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 27 туров в Ла Лиге лидирует Барселона, которая опережает мадридский Реал на два очка. Третьей расположилась Севилья, имея в активе 45 очков.

Ранее УЕФА призвал лиги не завершать досрочно сезон. Соответствующее письмо организация отправила 55 ассоциациям.