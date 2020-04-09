Бельгийский футбольный клуб Стандард не смог получить лицензию на выступление в высшем дивизионе чемпионата страны в следующем сезоне.

Комиссия по лицензированию Королевской бельгийской футбольной ассоциации решила не выдавать лицензию клубу из Льежа на сезон-2020/21.

Причиной такого решения является задолженности в клубе перед восьми игроками на сумму €1 млн, а также продажа стадиона (комиссия не уверена, что клуб сможет быстро оформить сделку и получить средства для погашения задолженностей).

Стандард может подать апелляцию на решение комиссии до 14 апреля, если клуб не сможет получить лицензию, следующий сезон он начнет в третьем по силе дивизионе.

Также лицензии не смогли получить представители высшего дивизиона Остенде и Мускрон и четыре из восьми клубов второго дивизиона.

А вот самый титулованный клуб Бельгии Андерлехт, несмотря на финансовые трудности, и еще 13 участников первого дивизиона, успешно прошли лицензирование.

Стандард является десятикратным чемпионом Бельгии, а также восьмикратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны. В сезоне-1981/82 Стандард завоевал Кубок обладателей кубков, а в 1996 — Кубок Интертото.

Напомним, 2 апреля стало известно, что руководство высшей лиги Бельгии приняло решение досрочно завершить чемпионат с финальным распределением мест в турнирной таблице на момент прекращения.

Источник: L’Echo