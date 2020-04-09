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Факты / Спорт

Ибрагимович вернулся в Швецию и тренируется с Хаммарбю

Форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович поддерживает свою форму на родине.

38-летний футболист тренируется вместе с футболистами стокгольмского Хаммарбю, совладельцем которого он является.

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Хаммарбю в соцсети Twitter опубликовал несколько фото Златана с тренировки в зеленой экипировке клуба.

Вернуться в Италию Ибрагимович должен до конца апреля, ведь в начале мая клубы Серии А планируют начать тренировки.

В ноябре 2019 года Ибрагимович выкупил более 20% акций Хаммарбю, что повлекло негативную реакцию болельщиков Мальме, которые осквернили статую Златана, установленную в родном городе футболиста.

Фото: Dreamstime

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