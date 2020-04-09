Ибрагимович вернулся в Швецию и тренируется с Хаммарбю

Форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович поддерживает свою форму на родине.
38-летний футболист тренируется вместе с футболистами стокгольмского Хаммарбю, совладельцем которого он является.
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Хаммарбю в соцсети Twitter опубликовал несколько фото Златана с тренировки в зеленой экипировке клуба.
Fint besök på den frivilliga träningen i dag: https://t.co/nq9OCF7rDQ#Bajen pic.twitter.com/9OUa9zGr5S
— Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) April 9, 2020
Вернуться в Италию Ибрагимович должен до конца апреля, ведь в начале мая клубы Серии А планируют начать тренировки.
В ноябре 2019 года Ибрагимович выкупил более 20% акций Хаммарбю, что повлекло негативную реакцию болельщиков Мальме, которые осквернили статую Златана, установленную в родном городе футболиста.