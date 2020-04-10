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Факты / Спорт

Испанский футболист разработал респиратор для помощи больным Covid-19

Защитник клуба испанской Сегунды Б Ибица Алекс Кинтанилья принял участие в создании респиратора, который сможет заменить аппарат ИВЛ и помочь людям, которые болеют Covid-19.

Кинтанилья имеет навыки промышленного инженера и специалиста по жидкостям. Он руководил проектированием и технической разработкой респиратора в течение 19 дней. Кинтанилья через видеоконференцию сотрудничал с коллегами из Мадрида, Нанта, Бильбао, Кадиса и Галисии.

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По словам спортсменов, респиратор подходит человеку, который инфицирован вирусом Covid-19.

— Он не вентилирует, в отличие от обычных респираторов, но дает лучшие результаты, поскольку ему удается увеличить среднее давление. Он является прототипом аппарата ИВЛ, но гораздо дешевле. Мы будем продавать его по себестоимости, — добавил Кинтанилья.

Стоимость устройства, который разработал футболист, составляет около €2 тыс. Сейчас на испанском рынке подобное устройство стоит в десять раз дороже.

К слову, команда Формулы-1 Mercedes и преподаватели Университетского колледжа Лондона (UCL) сделали первое устройство с непрерывным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP).

Фото: Álex Quintanilla

Источник: Marca

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