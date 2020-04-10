Легенда Ливерпуля Кенни Далглиш заболел коронавирусом

Легенда Ливерпуля сэр Кенни Далглиш заразился коронавирусом. Об этом сообщил официальный сайт красных.

69-летнего шотландца доставили в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков.

Читайте: Введут экспресс-тесты на Covid-19: АПЛ хочет вернуться к тренировкам в мае

Согласно протоколу у него взяли анализ на Covid-19, который оказался положительным.

Former Liverpool player and manager Sir Kenny Dalglish has tested positive for coronavirus. Full story https://t.co/lhi65MXcJi #LFC #bbcfootball pic.twitter.com/Z0hrxjNP62 — BBC Sport (@BBCSport) April 10, 2020

Сообщается, что у Далглиша не было симптомов заражения Covid-19. Прежде чем легенда мерсисайдцев попал в больницу он добровольно самоизолировался дома со своей семьей. Далглиш находился в таком режиме дольше рекомендованного периода.

Сэр Кенни Далглиш выступал за Ливерпуль с 1977 по 1990 год. Также он дважды возглавлял команду из Мерсисайда с 1985 по 1991 год и с 2011 по 2012 год.

Ранее с симптомами коронавируса госпитализировали чемпиона мира по футболу Нормана Хантера.