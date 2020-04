Легенда Ливерпуля Кенни Далглиш заболел коронавирусом

Легенда Ливерпуля сэр Кенни Далглиш заразился коронавирусом. Об этом сообщил официальный сайт красных.

69-летнего шотландца доставили в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков.

Согласно протоколу у него взяли анализ на Covid-19, который оказался положительным.

