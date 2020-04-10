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Факты / Спорт

Легенда Ливерпуля Кенни Далглиш заболел коронавирусом

Легенда Ливерпуля сэр Кенни Далглиш заразился коронавирусом. Об этом сообщил официальный сайт красных.

69-летнего шотландца доставили в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков.

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Согласно протоколу у него взяли анализ на Covid-19, который оказался положительным.

Сообщается, что у Далглиша не было симптомов заражения Covid-19. Прежде чем легенда мерсисайдцев попал в больницу он добровольно самоизолировался дома со своей семьей. Далглиш находился в таком режиме дольше рекомендованного периода.

Сэр Кенни Далглиш выступал за Ливерпуль с 1977 по 1990 год. Также он дважды возглавлял команду из Мерсисайда с 1985 по 1991 год и с 2011 по 2012 год.

Ранее с симптомами коронавируса госпитализировали чемпиона мира по футболу Нормана Хантера.

Источник: Liverpool FC

Фото: Dreamstime

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