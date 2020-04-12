Баскетбольная лига Испании собрала более €140 тыс. на борьбу с Covid-19

Высший дивизион испанского баскетбольного чемпионата Liga ACB через благотворительный аукцион собрал €143 тыс. на борьбу с коронавирусом в стране.
В частности, были проданы:
- футболка теннисиста Рафаэля Надаля — €20,5 тыс.
- форма баскетболиста Хуана Карлоса Наварро — €6,2 тыс
- кроссовки баскетболиста Кобе Брайанта — €6,1 тыс.
Читайте: Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
При этом ожидается, что в ближайшее время сумма увеличится за счет продажи кроссовок с автографом атакующего защитника клуба НБА Голден Стэйт Уорриорз Стефена Карри.
Напомним, сейчас Испания является второй в мире страной по количеству заболеваний коронавирусом — 163 027 человек.
Источник: ACB