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Факты / Спорт

Баскетбольная лига Испании собрала более €140 тыс. на борьбу с Covid-19

Высший дивизион испанского баскетбольного чемпионата Liga ACB через благотворительный аукцион собрал €143 тыс. на борьбу с коронавирусом в стране.

В частности, были проданы:

  • футболка теннисиста Рафаэля Надаля — €20,5 тыс.
  • форма баскетболиста Хуана Карлоса Наварро — €6,2 тыс
  • кроссовки баскетболиста Кобе Брайанта — €6,1 тыс.

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При этом ожидается, что в ближайшее время сумма увеличится за счет продажи кроссовок с автографом атакующего защитника клуба НБА Голден Стэйт Уорриорз Стефена Карри.

Напомним, сейчас Испания является второй в мире страной по количеству заболеваний коронавирусом — 163 027 человек.

Источник: ACB

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