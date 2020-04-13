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Факты / Спорт

Алекс Морган показала, как тренируется на девятом месяце беременности

Футболистка Орландо Прайд и сборной США Алекс Морган показала как тренируется дома, находясь на последнем девятом месяце беременности.

Видео с тренировкой Морган опубликовала в соцсети Instagram.

— Гаражная тренировка, — подписала пост Морган.

 

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A post shared by Alex Morgan (@alexmorgan13) on

30-летняя футболистка выполнила такие упражнения, как приседания с гирей и отжимания.

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В октябре Алекс Морган и ее муж футболист Сервандо Карраско объявили, что ожидают первенца.

Морган является победительницей женской Лиги чемпионов в составе французского Лиона и двукратной чемпионкой мира со сборной США.

Фото: Alex Morgan

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