Форвард Палмейрас и игрок сборной Колумбии Мигель Борха рассказал о неприятном инциденте, который произошел на его ферме.

По словам 27-летнего футболиста, молодые наркоманы ворвались на его ферму и надругались над теленком.

— Какие-то ребята несколько дней назад изнасиловали мою корову и оставили ее лежать на земле. Я верю в Бога и молюсь за ее выздоровление. Надеюсь, что Господь накажет этих людей. Это сделали молодые люди, которые употребляют наркотики и думают, что они короли района, — рассказал Борха.

Сейчас футболист находится на карантине из-за пандемии коронавируса и ухаживает за животным.

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Мигель Борха большую часть футбольной карьеры выступал за колумбийские клубы. В Европе футболист провел один сезон на правах аренды в итальянском Ливорно. За национальную сборную на счету Борхи десять матчей, в которых он отметился тремя забитыми голами.

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