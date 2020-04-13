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Факты / Спорт

Роналду использовал дочь вместо гантели во время тренировки

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как иногда нелегко отцам тренироваться во время карантина в окружении маленьких детей.

Сын и дочь звездного футболиста не давали ему сосредоточиться. Спортсмен нашел выход из ситуации, вовлеча их к своему тренировочному процессу.

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Роналду использовал детей как спортивный инвентарь — условная штанга или гантель.

— Детки, дайте папе поработать, — подписал Роналду видео тренировок.

 

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Итальянская Серия А, как и большинство футбольных чемпионатов, приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес провел тренировку на улице под дождем во время карантина.

Фото: Dreamstime

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