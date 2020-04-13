Шахтер готовится вернуться к тренировкам на поле

Донецкий Шахтер планирует вскоре вернуться к тренировкам на поле.

По словам ассистента главного тренера горняков Дарио Срны, клуб разработал специальный план подготовки, чтобы не подвергать опасности футболистов и сотрудников клуба во время пандемии Covid-19.

— В ближайшее время Шахтер готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле. У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. Один футболист работает на одной половине поля, то есть одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать своими машинами и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат. Мне кажется, это всем пойдет на пользу и они снова будут чувствовать себя футболистами, поскольку игрок чувствует себя футболистом только на поле, — рассказал Срна.

По словам Срны, футболистам донецкой команды понадобится около трех недель, чтобы набрать форму после паузы.

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В чемпионате Украины по футболу уверенно лидирует донецкий Шахтер, имея в активе 59 очков. Следом расположились луганская Заря (46) и киевское Динамо (46).

К слову, УЕФА планирует доиграть остаток матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе в течение трех недель. Напомним, горняки продолжают также борьбу в текущем розыгрыше ЛЕ. В первом матче 1/8 финала против Вольфсбурга Шахтер взял верх со счетом 2:1.

Источник: Футбол 1/2/3

Фото: FC Shakhtar