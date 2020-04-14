PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Велогонку Тур де Франс перенесут после указа Макрона

Престижная веломногодневка Тур де Франс, скорее всего, не состоится в ранее установленные сроки из-за постановления президента Франции Эммануэля Макрона о продлении запрета на проведение массовых мероприятий в стране.

В последнем обращении к гражданам Макрона заявил, что карантин продлен до 11 мая, а запрет на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий продлится как минимум до середины июля.

Читайте: УЕФА хочет доиграть все матчи еврокубков в августе — Mirror

Тур де Франс должен был пройти с 27 июня по 19 июля.

Ранее организаторы велогонки заявляли о намерении провести Тур де Франс летом 2020 года и не рассматривали вариант отмены.

Напомним, Открытый чемпионат Франции по теннису перенесли из-за угрозы коронавируса на осень 2020 года.

Источник: L’Equipe

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка