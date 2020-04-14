Велогонку Тур де Франс перенесут после указа Макрона

Престижная веломногодневка Тур де Франс, скорее всего, не состоится в ранее установленные сроки из-за постановления президента Франции Эммануэля Макрона о продлении запрета на проведение массовых мероприятий в стране.

В последнем обращении к гражданам Макрона заявил, что карантин продлен до 11 мая, а запрет на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий продлится как минимум до середины июля.

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Тур де Франс должен был пройти с 27 июня по 19 июля.

Ранее организаторы велогонки заявляли о намерении провести Тур де Франс летом 2020 года и не рассматривали вариант отмены.

Напомним, Открытый чемпионат Франции по теннису перенесли из-за угрозы коронавируса на осень 2020 года.