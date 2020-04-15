Жена футболиста Александрии Максима Третьякова Лиза приняла участие в популярном Челендже.
Девушка показала сексуальный трюк с с туалетной бумагой.
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Третьякова наклонилась вперед и подбила рулон туалетной бумаги своей поясницей, поймав его на ягодицах.
— А вы так сможете?, — поинтересовалась после этого у своих фолловеров девушка.
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Ранее футболистка Орландо Прайд и сборной США Алекс Морган показала как тренируется дома, находясь на последнем девятом месяце беременности.
Фото: tretyakovaliza