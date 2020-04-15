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Факты / Спорт

Жена украинского футболиста показала сексуальный трюк с туалетной бумагой

Жена футболиста Александрии Максима Третьякова Лиза приняла участие в популярном Челендже.

Девушка показала сексуальный трюк с с туалетной бумагой.

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Третьякова наклонилась вперед и подбила рулон туалетной бумаги своей поясницей, поймав его на ягодицах.

— А вы так сможете?, — поинтересовалась после этого у своих фолловеров девушка.

 

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A post shared by ФИТНЕС МАМА XXI века (@tretyakovaliza) on

Ранее футболистка Орландо Прайд и сборной США Алекс Морган показала как тренируется дома, находясь на последнем девятом месяце беременности.

Фото: tretyakovaliza

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