Жена футболиста Александрии Максима Третьякова Лиза приняла участие в популярном Челендже.

Девушка показала сексуальный трюк с с туалетной бумагой.

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Третьякова наклонилась вперед и подбила рулон туалетной бумаги своей поясницей, поймав его на ягодицах.

— А вы так сможете?, — поинтересовалась после этого у своих фолловеров девушка.

View this post on Instagram A post shared by ФИТНЕС МАМА XXI века (@tretyakovaliza) on Apr 15, 2020 at 12:01am PDT

Ранее футболистка Орландо Прайд и сборной США Алекс Морган показала как тренируется дома, находясь на последнем девятом месяце беременности.

Фото: tretyakovaliza