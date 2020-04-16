Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, как боксер закрыл его в клетке с тигром

Бывший тренер американского боксера Майка Тайсона Джефф Фенек рассказал, как спортсмен закрыл его в вольере с тигром.

— Когда я впервые пришел к нему домой, у него уже был тигр. Майк взял меня и бросил в клетку, заперев меня там. Я мало чего боюсь в жизни, но мне пришлось сменить белье, когда я вылез оттуда.

Однажды мы вместе с семьями проводили время в Финиксе, а потом поехали к Майку домой в Лас-Вегас. Тогда у него еще появился детеныш пумы. Когда мы открыли дверь, то увидели, как эта пума носится по дому и прыгает со стола на стол, — вспомнил Фенек.