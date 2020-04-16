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Факты / Спорт

Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, как боксер закрыл его в клетке с тигром

Бывший тренер американского боксера Майка Тайсона Джефф Фенек рассказал, как спортсмен закрыл его в вольере с тигром.

— Когда я впервые пришел к нему домой, у него уже был тигр. Майк взял меня и бросил в клетку, заперев меня там. Я мало чего боюсь в жизни, но мне пришлось сменить белье, когда я вылез оттуда.

Однажды мы вместе с семьями проводили время в Финиксе, а потом поехали к Майку домой в Лас-Вегас. Тогда у него еще появился детеныш пумы. Когда мы открыли дверь, то увидели, как эта пума носится по дому и прыгает со стола на стол, — вспомнил Фенек.

 

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Тайсон приобрел трех бенгальских тигров, после того как вышел из тюрьмы, и они проживали вместе с ним в его особняке.

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Источник: Fox Sports

Фото: Dreamstime

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