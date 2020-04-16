В Италии назвали условия восстановления Серии А

Директор департамента инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Реццо рассказал о сроках и условиях возобновления Серии А, которую приостановили из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что команды начнут тренироваться 4 мая, а матчи возобновятся с 30-31 мая.

— В нынешних условиях Серия А не может быть восстановлена, но это можно попробовать сделать в течение месяца за закрытыми дверями. Наша задача — максимально снизить риск опасности заражения, установив очень жесткие правила. Федерация обдумывает эти меры, чтобы свести риск к минимуму для игроков, персонала и всех членов футбольного сообщества, — заявил Реццо.

Читайте: Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до 1 июля — Daily Mail

Футболисты будут обязаны регулярно сдавать мазки и анализ крови для проверки на Covid-19, наличие антител и общее состояние здоровья. Команды будут до конца сезона находиться на тренировочных базах, чтобы быть под наблюдением.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силер заявил, что возобновление Серии А на фоне пандемии коронавируса маловероятно.

Источник: Football Italia