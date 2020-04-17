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Факты / Спорт

Нарушение прав человека в Саудовской Аравии хотят скрыть за престижем АПЛ

Нынешний владелец футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед Майкл Эшли близок к продаже активов клуба наследственном принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману.

Интересы фонда принца Public Investment Fund (PIF) представляет группа инвесторов под руководством британского финансиста Аманды Стейвли. Сумма сделки может составить €400 млн.

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Благотворительная организация Amnesty International, которая занимается правами человека по всему миру, уверена, что покупка клуба АПЛ необходима Саудовской Аравии для благоприятного имиджа страны в мире.

— Нам нужно смотреть на это реально: Саудовская Аравия пытается использовать престиж английской Премьер-лиги как PR-инструмент, чтобы отвлечь внимание от ужасной ситуации с правами человека в стране. В условиях мирового кризиса существует риск того, что сделка будет заключена без надлежащего контроля, — заявили в Amnesty International.

Источники близкие к потенциальным новым владельцам отклоняют такие обвинения отметив, что страна Персидского залива покупкой английского футбольного клуба демонстрирует желание принять современность XXI века.

К слову, американская компания Amazon может стать владельцем прав на название стадиона лондонского Тоттенхэм Хотспур.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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