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Факты / Спорт

УЕФА пригласит Атлетико в ЛЧ, если сезон Ла Лиги не доиграют

Мадридский Атлетико выступит в следующем розыгрыше Лиге чемпионов в случае полной остановки чемпионата Испании сезона-2019/20.

Перед вынужденной паузой в чемпионате матрасники занимали шестое место, дающее право на участие только в Лиге Европы.

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В случае полной остановки сезона в Испании руководство УЕФА планирует наградить Атлетико путевкой в ​​Лигу чемпионов.

По информации испанского издания COPE, на соответствующее решение организации повлияло участие мадридского клуба в финалах турнира в 2014 и 2016 годах.

Также подопечные Диего Симеоне на стадии 1/8 финала ЛЧ-2019/20 выбили из розыгрыша действующего обладателя турнира Ливерпуль.

Источник: COPE

Фото: Dreamstime

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