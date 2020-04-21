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Факты / Спорт

13 антидопинговых лабораторий WADA ограничили работу

Тринадцать антидопинговых лабораторий WADA временно прекратили деятельность из-за пандемии коронавируса.

Лаболатория в Гаване стала последней, кто объявил об ограничении работы из-за Covid-19.

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Ранее приостановили или ограничили деятельность лаборатории в Анкаре, Лос-Анджелесе, Монреале, Рио-де-Жанейро, Дохе, Барселоне, Бухаресте, Лондоне, Мадриде, Париже, Риме и Блумфонтейне (ЮАР).

В официальном списке WADA находятся 30 лабораторий, из которых четыре ранее приостановили деятельность или временно были лишены аккредитации по причинам, не связанным с распространением коронавируса в мире. Это лаборатории в Хельсинки, Афинах, Нью-Дели и Бангкоке.

Напомним, в феврале стало известно, что двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа сдала положительную допинг-пробу.

Источник: WADA

Фото: Getty Images

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