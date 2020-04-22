Гутцайт: Без спортивной инфраструктуры у нас не будет большого спорта

ICTV запускает онлайн-проект Факты.Спорт из дома. В новом проекте ведущий программы Факты.Спорт Андрей Ковальский со своего дома в режиме онлайн будет говорить со звездами украинского спорта и его ключевыми представителями.

А стартует спортивная рубрика из эксклюзивного интервью министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

В интервью для нового проекта министр спорта прокомментировал решение Кабмина о предоставлении возможности профессиональным спортсменам проводить индивидуальные тренировки, ведь до сих пор они имели возможность заниматься только дома.

— Теперь штатные спортсмены сборной команды Украины, в частности, паралимпийцы могут заниматься спортом на улице, за исключением спортивных площадок. Это может быть бег, занятия на велосипеде, или различные физические упражнения, — отметил Вадим Гутцайт.

Перенос Олимпийских игр на 2021 для нашей сборной это плюс или минус?

— Я уверен, что спортсмены, которые ставят для себя цель отобраться на Олимпиаду, продолжат свою подготовку к Олимпийским играм. Что касается переноса Олимпиады, то есть определенная цикличность подготовки наших спортсменов. На пик формы наши атлеты должны были выходить на Игры. Когда восстановится спортивное движение в мире, появится новый календарь и наши спортсмены начнут готовиться. Однозначно, что эта ситуация отразилась на наших спортсменах отрицательно.

В связи с тем, что денег у Министерства молодежи и спорта стало немного меньше, будут ли выделены какие-то приоритетные виды спорта?

— Для меня всегда был приоритет, и он должен быть, приоритетность видов спорта. Нам нужно понимать, что есть виды спорта, где есть реальное развитие, группа тренеров, результаты, чемпионы мира и Олимпийских игр. Невозможно там, где федерации не работают и нет никакого развития, предоставлять туда средства в тех размерах, в которых мы предоставляем, например борьбе.

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Планируете ли вы войти в украинскую историю как министр, при котором будет развита украинская спортивная инфраструктура?

— Наша украинская спортивная инфраструктура — это больная тема и она всегда поднимается. Мне очень хочется построить нашу спортивную инфраструктуру, у меня есть большое желание это сделать. Из-за пандемии, которая сейчас началась, с экономикой будет не все так легко. Мы дальше будем отрабатывать закон о меценатстве и спонсорстве. Далее будем просить наших депутатов, чтобы они до конца его отработали в комитетах и ​​выносили его на голосование. Без спортивной инфраструктуры у нас не будет большого спорта в стране. Нам нужно строить объекты и реконструировать старые спортивные объекты.

Следующими гостями онлайн-проекта Факты.Спорт из дома станут олимпийские чемпионы Яна Шемякина и Богдан Бондаренко.

Полное интервью с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом можно будет посмотреть позже на сайте Фактов ICTV.