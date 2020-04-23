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Факты / Спорт

Под гимн Лиги чемпионов: Роналдо провел жеребьевку за право мыть посуду

Легенда сборной Бразилии по футболу и мадридского Реала Роналдо в шутку провел жеребьевку за право помыть посуду.

Жеребьевка в семье бразильца прошла под гимн Лиги Чемпионов. Вместо специальных шариков для жребия Роналдо использовал мандарины и яблоки.

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По итогам жеребьевки посуду пришлось мыть самому Роналдо.

— Это была тяжелая жеребьевка, — написал Роналдо в комментарии к видео.

 

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Фото: Dreamstime

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