Под гимн Лиги чемпионов: Роналдо провел жеребьевку за право мыть посуду

Легенда сборной Бразилии по футболу и мадридского Реала Роналдо в шутку провел жеребьевку за право помыть посуду.

Жеребьевка в семье бразильца прошла под гимн Лиги Чемпионов. Вместо специальных шариков для жребия Роналдо использовал мандарины и яблоки.

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По итогам жеребьевки посуду пришлось мыть самому Роналдо.

— Это была тяжелая жеребьевка, — написал Роналдо в комментарии к видео.

View this post on Instagram A post shared by Football Santander (@footballsantander) on Apr 22, 2020 at 5:32am PDT

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