Под гимн Лиги чемпионов: Роналдо провел жеребьевку за право мыть посуду

Легенда сборной Бразилии по футболу и мадридского Реала Роналдо в шутку провел жеребьевку за право помыть посуду.
Жеребьевка в семье бразильца прошла под гимн Лиги Чемпионов. Вместо специальных шариков для жребия Роналдо использовал мандарины и яблоки.
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По итогам жеребьевки посуду пришлось мыть самому Роналдо.
— Это была тяжелая жеребьевка, — написал Роналдо в комментарии к видео.
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