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Факты / Спорт

Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за коронавируса

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила об отмене чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса.

— European Athletics приняла решение об отмене соревнований с учетом мнения медицинской комиссии Французской легкоатлетической федерации после оценки возможных рисков для публики и официальных лиц, — говорится в сообщении.

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Оценка, сделанная Медицинской комиссией ФФА, также была принята во внимание при рассмотрении всех потенциальных рисков для зрителей и аккредитованных лиц, которые будут присутствовать на чемпионате.

— Мы с большим сожалением сообщаем об отмене чемпионата Европы по легкой атлетике в Париже 2020 года.

В эти смутные времена мы надеялись предложить европейским спортсменам главное событие, к которому нужно стремиться в конце этого лета, — сказал временный президент Европы по легкой атлетике Добромир Карамаринов.

Напомним, соревнования по легкой атлетике должны были пройти 25-30 августа в Париже и стадионе Шарлети.

Источник: European Athletics

Фото: Dreamstime

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