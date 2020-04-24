PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Мама Неймара бросила 22-летнего кавалера из-за его ориентации

Надин Гонсалвес, мать звездного форварда французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, разорвала отношения с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

По информации британского таблоида The Sun, 52-летняя женщина бросила молодого кавалера после сенсационных публикаций в СМИ.

Читайте: 22-летний парень матери Неймара ранее крутил романы с мужчинами

Журналисты узнали, что до начала романа с Надин спортсмен встречался с другими мужчинами — среди них повар Неймара, миллионер, бразильский актер и PR-консультант.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tiago Ramos (@tiagoramoss) on

Сообщается, что Тьяго уже съехал из особняка Надин и вернулся в Бразилию к своей семье.

О романе Тьяго Рамоса и Надин Гонсалвес стало известно в начале апреля. Женщина сообщила об этом в соцсети Instagram, выложив фото с кавалером.

Источник: The Sun

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка