Мама Неймара бросила 22-летнего кавалера из-за его ориентации

Надин Гонсалвес, мать звездного форварда французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, разорвала отношения с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

По информации британского таблоида The Sun, 52-летняя женщина бросила молодого кавалера после сенсационных публикаций в СМИ.

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Журналисты узнали, что до начала романа с Надин спортсмен встречался с другими мужчинами — среди них повар Неймара, миллионер, бразильский актер и PR-консультант.

View this post on Instagram A post shared by Tiago Ramos (@tiagoramoss) on Apr 16, 2020 at 10:42am PDT

Сообщается, что Тьяго уже съехал из особняка Надин и вернулся в Бразилию к своей семье.

О романе Тьяго Рамоса и Надин Гонсалвес стало известно в начале апреля. Женщина сообщила об этом в соцсети Instagram, выложив фото с кавалером.