PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Дания может отказаться от проведения Евро-2020

Столица Дании является одним из 12-ти городов-хозяев чемпионата Европы по футболу. Однако в связи с переносом турнира на 2021 год он пересечется с веломногодневкой Тур де Франс.

В Дании запланировано проведение нескольких этапов веломногодневки Тур де Франс.

Читайте: Дублин и Бухарест подтвердили намерение принять Евро-2020

Датчане не уверены, что смогут организовать оба турнира.

— Вероятность проведения матчей в Копенгагене — 50 на 50. Мы готовы их провести, но не можем сделать это без безоговорочной поддержки партнеров. Буду уверен только тогда, когда мы придем к окончательному соглашению, — сказал президента Датского футбольного союза Джеспер Меллер.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти без зрителей.

Источник: Sky Sports

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка