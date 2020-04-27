Дания может отказаться от проведения Евро-2020

Столица Дании является одним из 12-ти городов-хозяев чемпионата Европы по футболу. Однако в связи с переносом турнира на 2021 год он пересечется с веломногодневкой Тур де Франс.

В Дании запланировано проведение нескольких этапов веломногодневки Тур де Франс.

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Датчане не уверены, что смогут организовать оба турнира.

— Вероятность проведения матчей в Копенгагене — 50 на 50. Мы готовы их провести, но не можем сделать это без безоговорочной поддержки партнеров. Буду уверен только тогда, когда мы придем к окончательному соглашению, — сказал президента Датского футбольного союза Джеспер Меллер.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти без зрителей.