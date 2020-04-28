Бывший футболист сборной Украины Марко Девич на днях объявил о завершении профессиональной карьеры.

Экс-форвард харьковского Металлиста и донецкого Шахтера на своей странице в Instagram рассказал о том, что он счастлив и горд о того, что у него был шанс заниматься любимым делом.

— Я счастлив и горд од того, что у меня был шанс заниматься тем, что я люблю. Я хочу поблагодарить семью, родителей и всех дорогих друзей за бесконечную любовь и поддержку, которую они мне дарили все это время. Хочу выразить слова благодарности руководителям, тренерам, игрокам команд и сборной Украине, и всем тем, с кем я имел честь сотрудничать. Каждый конец — это новое начало, — написал 36-летний Девич.

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Во время выступлений в Украине Марко Девич защищал цвета Волыни, Металлиста и Шахтера. В составе сборной Украины Девич провел 35 матчей, в которых забил 7 мячей.

К слову, легенда туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон заявил, что не собирается заканчивать карьеру игрока.