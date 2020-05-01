Чемпионат Португалии по футболу возобновится в конце мая

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подтвердил, что футбольные соревнования в стране возобновятся в последние выходные мая.
Их приостановили из-за резкой ситуации с коронавирусом в стране.
Уже 4 мая футболисты получат разрешение проводить тренировки на открытом воздухе.
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Первые матчи чемпионата Португалии пройдут 30 и 31 мая. Все поединки пока будут проходить без зрителей.
Эти решения были приняты по итогам совещания с руководством Федерации футбола Португалии.
Напомним, УЕФА хочет, чтобы все национальные чемпионаты доиграли до 31 июля.
Источник: Mundo Deportivo