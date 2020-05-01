Чемпионат Португалии по футболу возобновится в конце мая

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подтвердил, что футбольные соревнования в стране возобновятся в последние выходные мая.

Их приостановили из-за резкой ситуации с коронавирусом в стране.

Уже 4 мая футболисты получат разрешение проводить тренировки на открытом воздухе.

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Первые матчи чемпионата Португалии пройдут 30 и 31 мая. Все поединки пока будут проходить без зрителей.

Эти решения были приняты по итогам совещания с руководством Федерации футбола Португалии.

Напомним, УЕФА хочет, чтобы все национальные чемпионаты доиграли до 31 июля.

Источник: Mundo Deportivo