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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Мировой рекорд: звезда Игры престолов поднял штангу весом 501 кг

Силач из Исландии Хафтор Бьернссон, сыгравший сэра Грегора “Гору” Клигана в сериале Игры престолов, побил рекорд в становой тяге.

Имея рост 206 см и вес 200 кг, тяжелоатлет с третьей попытки поднял выше колен штангу весом 501 кг.

То есть Бьернссон на один килограмм превзошел предыдущий мировой рекорд, установленный британцем Эдди Голлом в 2016 году.

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Кстати, Хафтор до введения карантина успел выиграть в Коламбусе (штат Огайо, США) престижные соревнования Arnold Strongman Classic.

А в 2019-м занял третье место на соревнованиях за звание сильнейшего человека планеты.

Кстати, у норвежского актера Кристофера Хивью, сыгравшего Тормунда в культовом сериале Игры престолов, диагностировали коронавирус.

Фото: Хафтор Бьернссон

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