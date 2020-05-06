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Факты / Спорт

В мае ФИФА получит доказательства употребления допинга российскими футболистами

Международная федерация футбола в мае рассчитывает получить данные из Московской антидопинговой лаборатории, которые могут свидетельствовать о применении запрещенных препаратов российскими футболистами.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство во время видеоконференции проинформировало ФИФА о новых доказательствах применения допинга в российском спорте.

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WADA сообщило, что ведет расследование 298 дел в отношении спортсменов из России. Сейчас неизвестно, сколько из этих дел касаются футболистов.

Ранее WADA обнаружило, что данными из Московской лаборатории манипулировали. Российская власть отрицает какое-либо участие государства в этих процессах и обвиняет бывшего директора лаборатории Григория Родченкова.

Также в январе 2020 года WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.

Источник: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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