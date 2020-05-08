ФИФА разрешила проводить пять замен

Международная федерация футбола разрешила проводить пять замен в официальных матчах, которые завершатся до конца 2020 года.

Соответствующее решение принято для того, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

Читайте: Расписание матчей первого тура Бундеслиги после карантина

Команды смогут поменять футболистов только три раза за матч, а также во время перерыва между таймами. В соревнованиях, где можно будет делать четвертую замену в дополнительное время, позволят использовать шестую.

Решение одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и оно уже вступило в силу. При этом отмечается, что организатор каждого турнира имеет право самостоятельно решать, следует ли использовать это изменение в правилах.

Позже ФИФА и IFAB обсудят возможность распространения данного решения на турниры, которые завершатся в 2021 году.

Также в соревнованиях, которые восстановят после паузы, временно прекратят использование системы видеоповторов (VAR).

Напомним, 16 мая ожидается возобновление чемпионата Германии. А вот чемпионат Франции закончили досрочно после соответствующего решения правительства.