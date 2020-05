Полузащитник Тоттенхэм Хотспур Сон Хын Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Южной Корее.

Футболист по разным показателям вошел в пятерку лучших в своей группе, состоящей из 157 человек. Также Сон отметился отличными показателями в стрельбе и других дисциплинах.

Спортсмен и еще четверо участников программы получили знак за заслуги. Из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, церемония в честь завершения сборов проходила в закрытом режиме, однако на улице на форварда ожидали десятки поклонников.

Son Heung-min wins top five best trainees as he finishes his three-week military training! pic.twitter.com/ZljrGuowJk

Об успешном завершении военных сборов Хын Мина сообщила также пресс-служба лондонского клуба.

Heung-Min Son has completed his mandatory military service in South Korea. He is due to return to London next week.

Congratulations, Sonny. See you soon! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ldacJRm4j8

— Tottenham Hotspur (at) (@SpursOfficial) May 8, 2020