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Факты / Спорт

Игрок Тоттенхэма Сон Хын Мин завершил военные сборы с отличием

Полузащитник Тоттенхэм Хотспур Сон Хын Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Южной Корее.

Футболист по разным показателям вошел в пятерку лучших в своей группе, состоящей из 157 человек. Также Сон отметился отличными показателями в стрельбе и других дисциплинах.

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Спортсмен и еще четверо участников программы получили знак за заслуги. Из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, церемония в честь завершения сборов проходила в закрытом режиме, однако на улице на форварда ожидали десятки поклонников.

Об успешном завершении военных сборов Хын Мина сообщила также пресс-служба лондонского клуба.

По законам Южной Кореи каждый человек до 28 лет должен пройти службу в армии, продолжается 21 месяц. В 2018 году Сон вместе с национальной сборной завоевал золотые медали Азиатских игр, что позволило ему избежать службы. Однако ему пришлось пройти сокращены трехнедельные сборы.

Также Факты ICTV рассказывали, что суд в Сеуле признал виновным чемпиона Олимпийских игр-2018 по шорт-треку Лим Хе Джуна в сексуальном домогательстве к партнеру по команде.

Источник: Yonhap News Agency

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