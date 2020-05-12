Стуй: Карантин перевернул мою жизнь вверх дном

Героем онлайн-проекта Факты.Спорт из дома стала призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне Кристина Стуй.

Спортсменка рассказала о жизни на карантине, реакцие на перенос Олимпийских игр на следующий год, комплексе собственных упражнений и флешмобе.

— Карантин перевернул мою жизнь вверх дном. На меня повлиял не столько карантин, сколько ситуация в стране в целом. Конечно, добавился перенос Олимпийских игр и чемпионата Европы по легкой атлетике в Париже. Можно сказать, что эта пандемия лишила меня осной цели — участия в четвертых Олимпийских играх.

— Как ты восприняла информацию о переносе ОИ-2020?

—Я была на сборах в ЮАР, и уже тогда ходили слухи о возможном переносе Олимпийских игр. Каждое утро я искала информацию о том, перенесли Игры или нет, ожидая официального подтверждения. Когда же все-таки прочитала, что их перенесли, то сказать, что я расстроилась — это ничего не сказать. Я очень ждала этих Игр — это было моей основной целью. Я пропустила зимний сезон для подготовки к ним. Это было для меня ударом, — рассказала Стуй.

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— Ты продолжишь готовиться к Олимпийским играм, которые состоятся в 2021 году, или завершишь карьеру?

— Я продолжу готовиться к Играм. Я решила закончить карьеру на следующей ноте — попасть на Олимпийские игры и показать достойный результат.

— Как ты поддерживаешь форму дома? Расскажи больше о комплексе упражнений, которые ты разработала, и твоем флешмобе в Instagram?

— Это не совсем флешмоб. Сейчас я являюсь спортсменкой Puma, которая меня пригласила в свой проект под названием Tribe 10. Я работаю с людьми-аматорами и провожу функциональный тренинг. Когда объявили карантин в стране, я решила запустить челлендж, чтобы люди следили за своей формой. Самих упражнений мало, нужно придерживаться правильного питания.

Также Факты ICTV в рамках онлайн-проекта Факты.Спорт из дома предлагают интервью с олимпийской чемпионкой 2012 года в Лондоне Яной Шемякиной.