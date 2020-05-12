Я вернулся: Тайсон намекнул на свой камбэк на ринг

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон продолжил дразнить поклонников относительно своего возможного возвращения на ринг.

Тайсон разместил еще одно тренировочное видео в Instagram, которое закончилось заявлением: “Я вернулся”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mike Tyson (@miketyson) 11 Май 2020 в 10:14 PDT

53-летний бывший спортсмен привлек внимание мира бокса на прошлой неделе, когда опубликовал короткое видео тренировки, в котором Тайсон сообщил, что рассматривает возможность возвращения на ринг для некоторых выставочных боев с целью собрать деньги на благотворительность.

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Среди потенциальных соперников Тайсона называются имена новогренландского регбиста Сонни Билла Уильяма и экс-боксера Эвандера Холифилда.

Напомним, бывший тренер Тайсона Джефф Фенек рассказал, как спортсмен закрыл его в вольере с тигром.