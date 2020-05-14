Экс-футболист ПСЖ Лавесси стал жертвой секс-шантажа

Бывший нападающий французского ПСЖ Эсекьель Лавесси стал жертвой секс-шантажа.

Злоумышленники требовали от спортсмена и его девушки около €5 тыс. за каждую фотографию и видео, которые они получили. В противном случае шантажисты обещали опубликовать интимный контент в сети.

— Они писали им в директ из двух аккаунтов в Instagram. Им можно верить, ведь шантажисты описали содержание контента в деталях. Но даже если бы материалы были ошибочными, это все равно вымогательство, — рассказал знакомый с ситуацией футболиста источник.

Читайте: Голкипер Баварии Нойер закрутил роман с 19-летней гандболисткой

Спортсмен уже обратился за помощью к адвокату. Сейчас открыто расследование по двум эпизодам вымогательства и распространение личных фотографий.

Эсекьель Лавесси завершил игровую карьеру в 2019 году. Последним клубом футболиста был китайский Хэбэй Чайна Форчун. В Европе Лавесси выступал за ПСЖ, Наполи и Дженоа.

Напомним, полузащитника французского Анже Фарида Эль-Мелали арестовали по обвинению в сексуальном эксгибиционизме.

Источник: La Nacion