Известный украинский баскетболист Сергей Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда.
16 мая спортсмен упал с велосипеда и сразу обратился за медицинской помощью в больницу №5 в Запорожье с жалобой на сильную боль в ключице.
Мясоедов потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали внутричерепную гематому головы.
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— Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12.00 была сделана компьютерная томограмма, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое… Все зависит от ближайших дней, — сказал президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон.
По его словам, власти города помогают в процессе медицинского сопровождения спортсмена.
Также начат сбор средств на лечение.
Напомним, Сергей Мясоедов является победителем слэм-данк соревнований высокого уровня, принимал участие в Матче Звезд Суперлиги и других важных спортивных событиях.
В Высшей лиге Мясоедов выступал за Запорожье-2, Инваспорт из Днепра и запорожский Металлург.
Источник: Федерация баскетбола Украины