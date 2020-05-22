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Факты / Спорт

Где смотреть Бавария — Айнтрахт

Бавария Мюнхен встретится с франкфуртским Айнтрахтом в рамках матча 27 тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 23 мая на стадионе Альянц Арена в Мюнхене.

Начало матча в 19.30 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 и на стриминговом сервисе MEGOGO. Также игру можно будет посмотреть на телеканале Матч ТВ.

Читайте: Бундеслига: расписание и результаты матчей 27 тура

В турнирной таблице чемпионата Германии Бавария занимает первое место, имея в активе 58 очков. Айнтрахт Франкфурт расположился на тринадцатой позиции (28).

Напомним, матчи 27 и 28 туров Бундеслиги начнутся с минуты молчания.

Фото: Dreamstime

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