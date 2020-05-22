Сан-Сиро не признали историко-культурным достоянием Милана — арену могут снести

Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии приняла решение о стадионе Сан-Сиро (он же — Джузеппе Меацца) в Милане, на котором выступают футбольные клубы Интер и Милан.

В заключении комиссии говорится, что арена не является историко-культурным достоянием Милана. Также комиссия объяснила такой вердикт: после реконструкции перед ЧМ-1990, сохранилось очень мало оригинальных элементов архитектуры арены.

Читайте: Интер и Милан презентовали проект стадиона за €1 млрд

Также эксперты добавили, что объект, который постоянно реконструируют, не может считаться культурно-историческим достоянием и попадать под статью о защите.

Стадион Сан-Сиро построили в 1925 году. Сейчас он вмещает 80 018 зрителей. На этой арене состоялось два чемпионата мира в 1934 и 1990 годах, а также по два финала Кубка европейских чемпионов (1965, 1970) и Лиги чемпионов (2001, 2016).

Известно, что на арене должно состоятся открытие и закрытие зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо.

Напомним, в Китае началось строительство стадиона в форме цветка лотоса за €1,5 млрд.

Источник: La Repubblica